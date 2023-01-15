إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحدائق أكتوبر

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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات سابقة بمنطقة حدائق أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، ونتج عن التشاجر إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من فرض كردون أمني لفرض السيطرة ومنع تجدد المشاجرة، وتم ضبط باقي طرفي المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.