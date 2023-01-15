حقق الفنان محمد رضوان مؤخرا نجاحا كبيرا، وتلقى ردود فعل قوية بسبب تألقه في دوره بمسلسل "موضوع عائلي"، الذي يذاع على إحدى المنصات الرقمية.

وفي هذا الصدد، نشر الفنان محمد جمعة صورة "رضوان" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ورد على كل المندهشين من هذا النجاح الكبير، وكتب: "مستغربين ليه، مستعجبين ليه، أنا مش مستغرب ولا مستعجب، ولا حتى محمد رضوان مستغرب، الحدوته كلها إن ربنا عادل، ومهما طال الوقت، حقك هاتخده بفضل ربنا، محمد رضوان ربنا بيراضيه، وبيطبطب عليه، مبروك كرم ربنا يا طبيعي".

مسلسل "موضوع عائلي" بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، حسام داغر، وهو من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي.