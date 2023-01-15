إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بوصلة دهشور بالجيزة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى وصلة دهشور أمام كوبرى جهينة بمحافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى وصلة دهشور أمام كوبرى جهينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين اصطدام سيارتين، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.