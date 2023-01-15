محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بمكتبة مصر العامة

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية بمشروع مكتبة مصر العامة بقنا، تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الداودي إلى الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وشبكات إطفاء الحريق، والتكيف المركزي، والأسقف المعلقة، والأسانسير، والأرضيات الخشبية، والحجر الهاشمى بالحوائط الخارجية والواجهات الزجاجية، وجاري الانتهاء من أعمال "اللاندسكيب" الخارجي، بتكلفة مالية تصل إلى ٦٠ مليون جنيه.

وأضاف أن المكتبة سوف تساهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين، ومن بينهم الأطفال، كما أنها سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم، مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق، حيث ستضم (مكتبة رقمية– نادي لتكنولوجيا المعلومات– برامج تدريبية للكوادر الفنية– قاعات حاسب آلي).