الاحتلال يسحب فرقة تضم ألوية جولاني وسلاح الهندسة من غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بانسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، مشيرة إلى تبقي 3 فرق من الجيش في القطاع المحاصر.



ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.



وذكرت الإذاعة أن «الفرق الثلاثة التي بقيت من الجيش في قطاع غزة، هي: 99 و162 و98».



وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن جيش الاحتلال نقل وحدة دوفدفان، وهي وحدة المستعربين، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد فيها، وسط حديث مسئولين أمنيين أن الوضع في الضفة «على شفا الانفجار».



وفي 31 ديسمبر 2023، سرّح جيش الاحتلال 5 ألوية تقاتل في قطاع غزة، في إطار العدوان البري المستمر منذ 27 أكتوبر 2023.



وأوضح أن جيش الاحتلال قرر سحب الأولوية الخمسة وهي لواءا الاحتياط 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب، لعودة الجنود إلى أشغالهم ومصالحهم التجارية.



وفي 21 ديسمبر 2023، سحب جيش الاحتلال قرر سحب لواء جولاني - لواء النخبة - من غزة بعد 60 يوما من القتال في الحرب البرية تكبد فيها خسائر كبيرة.



وقالت القناة 13 العبرية إن جنود لواء جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم، فيما بثت قنوات عبرية مشاهد احتفال الجنود بسبب خروجهم من أرض المعركة.



ومنذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر الماضي أعلنت الاحتلال عن مقتل 189 ضابطًا وجنديًا والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي إلى 523، بين ضابط وجندي.