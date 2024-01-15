وزير الخارجية البريطاني: عازمون على وضع حد لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عزم بلاده على وضع حد لهجمات جماعة الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال كاميرون، بحسب ما جاء في حديثه للتلفزيون البريطاني، وفقا لما نشرته السفارة البريطانية في اليمن، اليوم الإثنين، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ما يفعله الحوثيون خطأ، ونحن عازمون على وضع حد له"، وذلك في إشارة إلى الهجمات التي تنفذها الجماعة اليمنية في البحر الأحمر.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "سنعمل مع حلفائنا.. يجب علينا الدفاع عن حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي".

وشدد كاميرون قائلا: "نحن مستعدين لدعم أقوالنا بالأفعال".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، أن قواتها أسقطت صاروخ كروز مضاد للسفن، أطلق من مناطق جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن باتجاه المدمرة "يو إس إس لابون" التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر.