وزير الخارجية الصيني يحضر تدشين أكاديمية للدبلوماسيين بتونس بتمويل من بكين

حضر وزير الخارجية الصيني وانج يي الذي وصل إلى تونس أمس الأحد قادما من مصر، في زيارة تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، تدشين أكاديمية لإعداد الدبلوماسيين بتمويل من الصين.



وهذه الأكاديمية الدبلوماسية الدولية الوحيدة التي قدمت الصين يد المساعدة في بنائها داخل دولة عربية، وفق ما ذكر الوزير الصيني للصحافيين في تونس اليوم الإثنين.



ويعود بداية إنشائها إلى أمر حكومي منذ عام 2019.



وقال وانج في مراسم تدشين الأكاديمية بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الخارجية نبيل عمار، إنها "ستصبح رمزا ومنصة جديدة للصداقة الصينية-التونسية".



ودعا أيضا إلى "بذل جهود لتعزيز بناء عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والتنظيم، وعولمة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على الجميع".



ويأتي افتتاح أعمال الأكاديمية الممولة بنحو 29 مليون دولار أمريكي من بكين، بموازاة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وقال وزير الخارجية التونسي، إن هذا الإنجاز يعبر عن الزخم الإيجابي الذي يشهده نسق التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة.



ويقوم وزير الخارجية الصيني بجولة في أفريقيا ستقوده أيضا إلى توجو وكوت ديفوار قبل أن يتوجه إلى البرازيل وجامايكا.