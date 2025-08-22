 انقاذ متسلقين ألمانيين علقا في جبال الألب السويسرية - بوابة الشروق
الجمعة 22 أغسطس 2025 10:04 م القاهرة
انقاذ متسلقين ألمانيين علقا في جبال الألب السويسرية

روما - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 9:42 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 9:42 م

أعلنت هيئة الإنقاذ الجبلي الإيطالية انقاذ متسلقين ألمانيين علقا قرب قمة جبل يبلغ ارتفاعه 4000 متر في جبال الألب السويسرية صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت هيئة الإنقاذ، أن المتسلقين الاثنين نقلا بواسطة مروحية إلى مستشفى في مدينة أوستا الواقعة شمال غربي إيطاليا، ووصفت حالة المتسلقين الصحية بأنها "جيدة بشكل عام".

وخرج المتسلقان من المستشفى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وكان المتسلقان يصعدان قمة جبل روثورن، أمس الخميس، عندما علقت حبلهما.

ولعدم وجود مزيد من الحبال لمواصلة نزولهما، وجدا نفسيهما في وضع يهدد حياتهما.

وقالت خدمة الإنقاذ، إن عدة محاولات للوصول إليهما بواسطة مروحية باءت بالفشل، أمس الخميس، بسبب ضعف الرؤية وارتفاع خطر الانهيارات الجليدية.


