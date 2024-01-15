تحرير 60 محضرا تموينيا وضبط 30 شيكارة مخصبات محظور تداولها بالبحيرة

شددت نائب محافظ البحيرة، نهال بلبع، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.

وأكدت بلبع، فى بيان لها اليوم، على مواصلة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تنفيذ الحملات التموينية على المخابز والأسواق، حيث أسفرت عن ضبط سكر مجهول المصدر، وتحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لبدال تموينى لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية، بمركز كفر الدوار.

كما أسفرت الحملات بمركزى كوم حمادة وشبراخيت، عن ضبط 19 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز لعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

وبمركز الرحمانية تم ضبط 30 عبوة منظفات منتهية الصلاحية، و22 كجم سكر مجهول المصدر، ومحلين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و10 شكائر أسمنت مجهولة المصدر، و5 تجار تموينين لغلقهم المحال فى مواعيد العمل الرسمية.

فيما تم ضبط 5 شكائر كيماوى مدعم داخل أحد محلات الأسمدة رغم حظر تداوله بالأسواق، وشيكارة دقيق مدعم داخل أحد مطاحن الحبوب، و20 شيكارة مخصبات، و10 شيكارة أسمنت مجهول المصدر، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بمركز بدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.