إيران تدعو أمريكا لوقف الحرب الدائرة في غزة

دعت إيران واشنطن، اليوم الإثنين، إلى دعم إنهاء الحرب الدائرة في غزة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران اليوم الإثنين: "لقد نبهنا أمريكا وحذرناها في رسائل مختلفة عن طريق سويسرا بشأن الحاجة إلى إنهاء الحرب الدائرة في غزة".

ويشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ أكثر من 44 عاما، حيث تمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران.

وحذر عبد اللهيان أمريكا بعد الهجمات التي تعرضت لها حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن قائلاً: "لا يمكن لأمريكا أن توجه لنا ولغيرنا رسالة تطالب بضبط النفس، وفي الوقت ذاته تهاجم اليمن في البحر الأحمر".

واستهدف الحوثيون بشكل متكرر عمليات الشحن الدولي في البحر الأحمر منذ بدء حرب غزة.

وأدى ذلك إلى توجيه ضربات عسكرية تقودها أمريكا ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

وعلى غرار حركة حماس في قطاع غزة ومنظمة حزب الله الشيعية في لبنان، يندرج الحوثيون في اليمن في إطار مما يسمى بـ "محور المقاومة"، وهي شبكة تابعة لإيران في الحرب ضد دولة الاحتلال.

ويشار إلى أن إسرائيل هي العدو اللدود المعلن لإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.