أمير قطر السابق يتابع خطاب أبو عبيدة خلال حضوره مباراة بكأس آسيا 2023

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني وهو يتابع خطاب الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة خلال حضوره مباراة بكأس آسيا 2023.

ويظهر أمير قطر السابق في الصورة المتداولة، وهو يشاهد خطاب أبو عبيدة عبر كومبيوتر محمول، أثناء تواجده في مدرجات استاد المدينة التعليمية خلال مباراة فلسطين وإيران في كأس آسيا 2023، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" في تسجيل صوتي إن "مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا، أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني".

وأضاف "على الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية".

وتابع أبو عبيدة "أُبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم يسعون لتوسيع ضرباتهم للعدو في قابل الأيام في ظل استمرار العدوان على غزة".

وصرح بأنه "وبعد مئة يوم من المعركة والمواجهة والتصدي للعدوان، هذه هي قيادة العدو تتجرع الألم وتخوض في وحل الفشل والإخفاق".