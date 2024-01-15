اللاعب الإسرائيلي المتهم بالتحريض على الكراهية في تركيا يستعد للعودة إلى بلاده

من المقرر أن يعود لاعب كرة القدم الإسرائيلي المحترف لدى فريق "أنطاليا سبور" التركي، ساجيف جيهزقيل، إلى بلاده، بعد أن تم إلقاء القبض عليه أمس بصورة مؤقتة بتهمة "التحريض على الكراهية"، إثر قيامه بحركة ذات طابع سياسي عقب تسجيله هدفا في مباراة فريقه ضد "طرابزون سبور".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين، إعادته إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي، يسرائيل كاتس: "لقد صارت تركيا دكتاتورية مظلمة تعمل ضد القيم الإنسانية وقيم الرياضة".

وكانت السلطات التركية، قد أفرجت عن جيهزقيل في وقت سابق، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأنه في إطار التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في أنطاليا، استكملت الإجراءات في مديرية الأمن العام، وتم نقل جيهزقيل إلى القصر العدلي عقب الفحوصات الطبية.

وأضافت أنه عقب استجواب جيهزقيل في النيابة العامة تم إطلاق سراحه.

وكانت فرق الأمن في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا أوقفت جيهزقيل مساء الأحد، بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء"، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل رئيس نادي "أنطاليا سبور" والمتحدث الصحفي باسم النادي، إفران ألكان، أن محاميي النادي يعملون على إنهاء عقد جيهزقيل.

وأشار ألكان أمس الأحد إلى أن اللاعب الإسرائيلي قام بهذه الخطوة دون علم النادي، وأنه سيتم إنهاء عقده في أقرب وقت ممكن، بجانب استبعاده من الفريق.

وكان الجناح الأيمن جيهزقيل /28 عاما/ رفع إحدى يديه التي كانت مغطاة بضمادات، أمام الكاميرات، بعد أن أحرز هدف التعادل في الدقيقة 68 من المباراة التي خاضها ناديه أمام نادي "طرابزون سبور"، وكتب على الضمادة بخط اليد باللغة الإنجليزية، عبارة "100 يوم" وتاريخ السابع من أكتوبر ونجمة داود.