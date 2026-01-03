سي إن إن تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس فنزويلا: ترامب أعطى الضوء الأخضر قبل أيام

كشفت شبكة «CNN» الأمريكية، مساء السبت، تفاصيل جديدة بشأن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى الضوء الأخضر لـ«قوة دلتا» بالقبض على مادورو قبل عدة أيام.

وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية «CIA» تولت مهمة تحديد مكان مادورو، موضحًا أن ترامب منحها الإذن للقيام بنشاط سري داخل فنزويلا قبل بضعة أشهر.

وبحسب المصدر، أُلقي القبض على الرئيس الفنزويلي تمهيداً لمحاكمته في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية على فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم نقله جوا خارج البلاد.

ولم تقدم الولايات المتحدة على مثل هذا التدخل المباشر في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989 للإطاحة بالزعيم العسكري مانويل نوريجا.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد».

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي ألقت قوات خاصة أمريكية القبض عليه فجر اليوم السبت، «سيحاكم أخيرا على جرائمه».

وصرح السناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، أبلغه بأن القوات الأمريكية اعتقلت الرئيس الفنزويلي لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.

وكتب لي على موقع «إكس»، عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية: «لا يتوقع (روبيو) أي إجراءات أخرى في فنزويلا حاليا بعد أن أصبح مادورو محتجزا لدى الولايات المتحدة».