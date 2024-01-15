رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: أنا مسئول عن الإخفاق الأمني الذي أدى لهجمات 7 أكتوبر

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي، اليوم الاثنين، إنه يتحمل المسئولية عن الإخفاقات الأمنية التي أدت لهجمات السابع من أكتوبر الماضي، وطالب بإبعاد الجيش الذي يخوض معارك في غزة، عن الخلافات السياسية في بلاده.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوخافي، الذي شغل منصبه حتى يناير 2023، قوله "أسأل نفسي باستمرار ما الذي كان بإمكاننا القيام به بشكل مختلف".

وهاجم كوخافي بشدة الخلافات داخل المستوى السياسي الإسرائيلي، واتهم من سماهم بالمتنفذين بالعمل على إحداث انقسام في إسرائيل وهو ما يخلق تهديدا وجوديا لبلاده.

ونقلت هيئة البث عنه قوله "اوقفوا المناقشات المتطرفة، وقبل كل شيء اتركوا الجيش خارج هذا الخطاب، دعوا الجيش الإسرائيلي ينتصر ولا تعطوا العدو فرصة أخرى".

وكانت حماس وفصائل فلسطينية شنت هجمات على بلدات ومدن بالقرب من غزة في السابع من أكتوبر، تحت عنوان "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بضربات وهجوم بري على القطاع.