الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي بيلجورود وتامبوف.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان " دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 3 طائرات مسيرة، منها طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تامبوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.