النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس

- ننشر أعداد الأسرى المفرج عنهم من الجانبين والمواعيد وقواعد التبادل

حصلت "الشروق" على النص الكامل لإجراءات وآليات عملية لتنفيذ الاتفاق بعنوان "تبادل الرهائن الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والعودة للهدوء المستدام" بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين

1- الاستعدادات للمرحلة الثانية

إن هدف الطرفين والوسطاء هو للوصول إلى توافق نهائي لتنفيذ اتفاق 27 مايو 2024 لتبادل الرهائن والمسجونين والعودة للهدوء المستدام بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين، إن جميع الإجراءات في المرحلة الأولى ستستمر في المرحلة الثانية ما دامت المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، والضامنون لهذا الاتفاق سيعملون على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق.

2- انسحاب القوات الإسرائيلية

انسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً من المناطق المكتظة بالسكان على طول حدود قطاع غزة، بما يشمل وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت القوات الإسرائيلية ستعيد انتشارها في محيط (700) متر باستثناء 5 نقاط محددة والتي ستزيد بما لا يزيد عن (400) متر اضافية والتي سيحددها الجانب الاسرائيلي، جنوب وغرب الحدود ويكون ذلك على أساس الخرائط المتفق عليها بين الجانبين والتي سترفق بالاتفاق.

3- تبادل الأسرى

أ. الرهائن التسعة من المرضى والجرحى من قائمة الثلاثة وثلاثين سيتم إطلاق سراحهم بمقابل إطلاق سراح مائة وعشرة سجناء فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد.

ب. ستطلق إسرائيل سراح ألف معتقل من غزة من الذين اعتقلوا من 8 أكتوبر 2023 والذين لم يكونوا مشاركين في احداث 7 أكتوبر 2023.

ج. فئة كبار السن الرجال فوق الخمسين عاما من قائمة الثلاثة وثلاثين سيتم إطلاق سراحهم بموجب قاعدة 1: 3 محكومين بالمؤبد + 1: 27 محكومين بأحكام أخرى.

د. إبرا منجستو وهشام السيد - سيتم إطلاق سراحهما وفقاً لمفتاح تبادل 1: 30 بالإضافة الى 47 سجناء جلعاد شاليط.

هـ. سيتم إطلاق سراح عدد من المسجونين الفلسطينيين في الخارج او في غزة بناء على القوائم المتفق عليها بين الطرفين.

4- محور فيلادلفي

أ. يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر خلال المرحلة الأولى، وفقا للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين

ب. بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى في اليوم 42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم 50.

5- معبر رفح

أ. سيكون معبر رفح جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء المدنيات والمجندات). ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.

ب. تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وفقاً للخرائط المرفقة.

ج. سيُسمح بعبور 50 فرداً من العسكريين الجرحى يومياً برفقة (3) افراد. ويتطلب كل من هؤلاء الافراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.

د. سيتم تشغيل المعبر استناداً الى مشاورات أغسطس 2024 مع مصر.

6- خروج المرضى والجرحى المدنيين

أ. يُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبر معبر رفح، وفقا للبند 12 من اتفاق 27 مايو .2024

7- عودة النازحين داخلياً دون حملهم للسلاح محور نستاريم)

أ. العودة متفق عليها على أساس اتفاق 27 مايو 2024 ، المادة 3- أو 3 - ب.

ب. في اليوم السابع، سيسمح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً، دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد. وفي اليوم 22 سيسمح لهم بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين ايضاً، دون تفتيش.

ج في اليوم السابع سيتم السماح للمركبات بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات من قبل شركة خاصة يتم تحديدها من قبل الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي، وبناء على آلية متفق عليها.

8- بروتوكول المساعدات الإنسانية

أ. الإجراءات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية وفقاً للاتفاق سيتم تنفيذها استناداً للبرتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه تحت اشراف الوسطاء.

ويشمل دخول 600 شاحنة مساعدات كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال