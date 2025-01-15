إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة قرب جنين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة، وإصابة ثالث بجروح طفيفة، جراء انفجار عبوة ناسفة بقوة من الجيش في قباطية بجنين.

وقال متحدث باسم الجيش إن الجنديين من لواءي كفير ومناشا، بحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث عندما دهست مركبة عسكرية من نوع «ديفيد» واصطدمت سيارة عسكرية بقنبلة، وأصيب جندي احتياط آخر من لواء كفير بجروح طفيفة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، كما تم إبلاغ عائلاتهم.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أحياء فيها، وداهمت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة.

والليلة الماضية، استشهد 6 فلسطينيين من مخيم جنين بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: مؤمن، وأمير، وبهاء إبراهيم أبو الهيجاء، والطفل محمود أشرف غربية (15 عامًا)، وحسام حسن قنوح (34 عامًا)، وإبراهيم مصطفى قنيري (23 عامًا).