 الجيزة: تشغيل مصاعد كوبري المشاة أعلى خط السكة الحديد بين شارعي المطار والسودان - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2025 12:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجيزة: تشغيل مصاعد كوبري المشاة أعلى خط السكة الحديد بين شارعي المطار والسودان

يارا صابر
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 12:05 م

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة افتتاح تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري المشاة المار أعلى خط السكة الحديد بين شارعي المطار والسودان؛ وذلك لخدمة مواطني حي المنيرة الغربية والعجوزة من المترددين عليه.

وخلال الافتتاح أكد المحافظ أهمية تركيب المصاعد الكهربائية بكباري المشاة للتخفيف على المواطنين خاصة كبار السن والطلاب، وتسهيل صعودهم واستخدامهم لكوبري المشاة في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات.


وكلف المحافظ، رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة، بالمتابعة الدورية لحالة كوبري مشاة المطار، والتأكد من كفاءته مع معاينة المصاعد الكهربائية بصفة مستمرة وإجراء الصيانات اللازمة لهم لضمان استدامتهم نظرًا لأهميتهم للمواطنين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات وكفاءة النظافة بمحيط الكوبري بشكل دوري.

رافق المحافظ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، والنائب طارق سعيد حسانين عضو مجلس النواب، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية، واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة.

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