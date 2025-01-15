القاهرة الإخبارية: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يهدف لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين

أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، ذكرت اليوم الأربعاء، أن اتفاق إسرائيل وحـماس يحدد مرحلة أولية لوقف إطلاق النار بغزة مدتها 6 أسابيع تتضمن انسحابا تدريجيا لجيش الاحتلال من وسط غزة وعودة النازحين لشمال القطاع.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال.

ووفقاً للاتفاق، فإن حماس ستفرج عن 33 محتجزا إسرائيليا بينهم جميع النساء (جنود ومدنيين) والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى.

كما أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين بمن فيهم جنود الاحتلال ووقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل جنود جيش الاحتلال.