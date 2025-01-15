 الخارجية القطرية: الطرفان اتفقا على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة الساعة 12:15 ظهر الأحد - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2025 10:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الخارجية القطرية: الطرفان اتفقا على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة الساعة 12:15 ظهر الأحد


نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:52 م

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن «الطرفين (حماس وإسرائيل) اتفقا على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة الساعة 12:15 ظهر الأحد».

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن «اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى سلام مستدام من خلال المفاوضات».

وأشار إلى أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضغط حقيقي لضمان تنفيذ الاتفاق»، قائلًا إن «مسار الوساطة سيطلق مرحلة جديدة مع كل الشركاء لضمان تنفيذ الاتفاق وباقي مراحله».

وأعلن أن فرقًا تنفيذية ستبدأ عملها صباح غد لبحث تفاصيل الاتفاق، لافتًا إلى أن «الضامنين الثلاثة سيعملون من خلال غرفة متابعة مشتركة».


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