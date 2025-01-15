بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أقرب من أي وقت مضي

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اليوم الثلاثاء أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بات "أقرب من أي وقت مضي"، برغم مقاطعة محتجين لخطابه.

وقال بلينكن في واشنطن "الآن، ونحن نجلس هنا، ننتظر الكلمة الأخيرة من حماس بشأن موافقتها"، مضيفا أنه متفائل إزاء التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ولم يذكر ما إذا كان يمكن إبرام الاتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تم وضع خطة من ثلاثة مراحل لوقف إطلاق نار في العاصمة القطرية، الدوحة.

وذكرت القناة التلفزيونية الـ 13 أن الخطة تتضمن وقفا مبدئيا لإطلاق النار لمدة 42 يوما يوم خلالها إعادة 33 رهينة، ما زال معظمهم أحياء. وذكرت تقارير أن من لقوا حتفهم ستتم إعادة جثثهم.

وقاطع متظاهرون خطاب بلينكن مرارا.

وصاح أحد المتظاهرين: "سيتم تذكرك دوما باعتبارك وزير خارجية الإبادة الجماعية. يدك ملطخة بدماء مئات الآلاف من الأبرياء"، مشيرا إلى الوضع في قطاع غزة.

وقال بلينكن، فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط: "كنت أتمني أن أقف هنا اليوم وأخبركم بيقين أننا اتخذنا جميع القرارات على نحو صائب".