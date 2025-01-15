 اتفاق غزة.. بايدن: وقف إطلاق النار يتحول من مؤقت إلى دائم خلال المرحلة الثانية - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2025 10:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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اتفاق غزة.. بايدن: وقف إطلاق النار يتحول من مؤقت إلى دائم خلال المرحلة الثانية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:34 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بمساعدة مصر وقطر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الاتفاق يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح عدد من المحتجزين، بينهم: النساء وكبار السن والجرحى.

ولفت إلى أن «المرحلة الأولى تشهد طفرة في عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة، بما يمكن الأبرياء من الوصول إلى تلك الاحتياجات الحيوية».

وأشار إلى أن «إسرائيل ستتفاوض على مدار 6 أسابيع على تفاصيل المرحلة الثانية؛ بما يفضي إلى إنهاء الحرب».

وأكد استمرار وقف إطلاق النار في غزة، حتى لو استمرت المفاوضات حول المرحلة الثانية لمدة تتجاوز 6 أسابيع.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستشهد تبادل المحتجزين المتبقيين من الجنود الرجال، وانسحاب كل القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتحول وقف إطلاق النار من مؤقت إلى دائم.

وذكر أن «المرحلة الثالثة تشهد تبادل الرفات والجثامين وإعادة إعمار القطاع».


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