قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بمساعدة مصر وقطر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الاتفاق يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح عدد من المحتجزين، بينهم: النساء وكبار السن والجرحى.

ولفت إلى أن «المرحلة الأولى تشهد طفرة في عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة، بما يمكن الأبرياء من الوصول إلى تلك الاحتياجات الحيوية».

وأشار إلى أن «إسرائيل ستتفاوض على مدار 6 أسابيع على تفاصيل المرحلة الثانية؛ بما يفضي إلى إنهاء الحرب».

وأكد استمرار وقف إطلاق النار في غزة، حتى لو استمرت المفاوضات حول المرحلة الثانية لمدة تتجاوز 6 أسابيع.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستشهد تبادل المحتجزين المتبقيين من الجنود الرجال، وانسحاب كل القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتحول وقف إطلاق النار من مؤقت إلى دائم.

وذكر أن «المرحلة الثالثة تشهد تبادل الرفات والجثامين وإعادة إعمار القطاع».