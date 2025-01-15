وزير الخارجية البريطاني: أهل غزة عاشوا كابوسا حيا منذ 7 أكتوبر

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن الإعلان اليوم عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «لحظة أمل بعد أكثر من عام من المعاناة».

وأضاف في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، مساء الأربعاء، أن «أحداث 7 أكتوبر كانت بمثابة كابوس حي بالنسبة لشعب غزة، الذي فقد العديد منهم أرواحهم ومنازلهم وأحباءهم».

وذكر أن «أحداث 7 أكتوبر أدت إلى المزيد من الانقسام والصراع في المنطقة».

وأوضح أن «الاتفاق سيمكن الأسرى من العودة إلى ديارهم، كما أنه سيُمكن سكان غزة من البدء في إعادة بناء حياتهم».

وأشاد بالجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي بذلتها مصر وقطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد.

ولفت إلى أن «هناك الكثير مما ينبغي القيام به، لتنفيذ الاتفاق بالكامل في جميع مراحله، وتمهيد الطريق نحو السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وذكر أن «حكومته، منذ اليوم الأول لتوليها السلطة، مارست ضغوطًا من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وتحرير الرهائن، وتقديم الإغاثة وإعادة الإعمار والأمل للمدنيين الذين عانوا الكثير».