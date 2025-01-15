قيادي بمستقبل وطن: اتصال بايدن بالسيسي يؤكد دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية

قال رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تناول جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، يعكس مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية.

وأشاد عبدالغني، في بيان له اليوم، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي شدد فيها على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يقدّر الجهود المصرية المكثفة والمتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع، بما يحقق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على أن مصر، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، ترفض حل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة، وتعمل على توفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة منذ اللحظة الأولى، كما قامت مصر بدور كبير وبذلت جهودًا سياسية ودبلوماسية وإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة.

وأكد عبدالغني أن الموقف المصري سيسجله التاريخ بأحرف من نور؛ حيث رفضت مصر تصفية القضية الفلسطينية حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وبذلت جهودًا حثيثة لحماية الأمن القومي المصري. كما أدانت مصر الاعتداءات الصهيونية التي تتجاهل القانون والأعراف الدولية، وحمّلت إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وطالبت مصر، مرارًا وتكرارًا، إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من استهداف وتجويع وحصار، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



ولفت رشاد عبدالغني إلى أن الشعب المصري وقف خلف قيادته السياسية داعمًا لمواقفها في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أن الموقف المصري أيضًا يراعي الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.