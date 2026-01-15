وزير الزراعة الألماني يدعو لتوسيع تجربة الحدائق المدرسية

يرى وزير الزراعة الألماني ألويس راينر، أن الحدائق المدرسية تمثل مدخلا جيدا لتعزيز فهم أفضل للغذاء.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قبيل انطلاق معرض "الأسبوع الأخضر" الزراعي في برلين: "في تلك الحدائق يمكن للأطفال أن يتعرفوا بشكل ممتع على التغذية الصحية.. وفي الوقت نفسه يتعلمون تقدير المنتجات الزراعية وجهود من يقومون بإنتاجها، مثل الفواكه والخضروات المزروعة في حديقة المدرسة".

وأشار راينر، أيضا إلى أهمية مرافق التغذية الجماعية، قائلا: "نحو 16 مليون شخص يتناولون الطعام يوميا في المطاعم الجامعية أو المقاصف، وهذا يمثل إمكانات كبيرة لدعم التغذية المتوازنة في الحياة اليومية".

وأوضح أن الوزارة تدعم التغذية الجماعية المتوازنة والمستندة قدر الإمكان إلى المنتجات المحلية من خلال مشروعات نموذجية.

وقال الوزير: "أسعد دائما عندما تشتري رياض الأطفال أو المدارس منتجاتها من المنتجين المحليين.. وعندما تكون المشتريات موسمية وعضوية، أعتبر ذلك أفضل"، مؤكدا أن الأطفال والمراهقين وكبار السن يمثلون الفئات المستهدفة بشكل خاص في هذه الجهود.