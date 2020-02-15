مقاطعة هوبي الصينية تعلن تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية اليوم السبت، تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بنهاية يوم الجمعة.

كما أعلنت سلطات المقاطعة ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المقاطعة، وهي بؤرة تفشي الفيروس، إلى 54 ألف و406 حالات إصابة مؤكدة.

وأوضحت اللجنة أن الحالات المؤكدة الجديدة تشمل 1138 مريضا تم تشخيص إصابتهم "تشخيصا سريريا" وتعديل 22 حالة من الحصيلة السابقة.

ويبدو أن الأرقام تتصاعد بعد أن غيرت مقاطعة هوبي قواعد التشخيص، مما يعني أن نتائج إجراء أشعة تشخيصية على الرئة مسموح به كأساس لتأكيد العدوى بدلاً من الاختبارات المعملية، والتي تستخدم في باقي أنحاء الصين وخارجها.

وأضافت أن حالات الوفاة الـ139 التي سجلت يوم الجمعة، كان من بينها 34 حالة وفاة نتيجة للتشخيص السريري.

وأشارت اللجنة إلى خروج 912 مريضاً خلال فترة الـ 24 ساعة، بما في ذلك 263 حالة تم تشخيص شفاءها سريريا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المقاطعة، إلى 54 ألف و406 حالات إصابة مؤكدة.