رئيس اتصالات النواب عن منع المواقع الإباحية: هل تعد أولوية؟

علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على رغبة برلماني في غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، متسائلًا: «هل المواقع الإباحية أولوية؟».



وأضاف بدوي، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن اللجنة لم تتلقَ أي طلبات إحاطة من النواب تخص موضوع المواقع الإباحية، موضحًا أن النائب تقدم بالطلب للجنة الاقتراحات والشكاوى.



ولفت إلى أن اللجنة تتلقى طلبات إحاطة هامة للغاية باعتبارها لجنة خدمية، موضحًا أنه ينوب عن مليون و180 ألف مواطن بمركزي طوخ وقها، اللذين يضمان 53 قرية.



وذكر رئيس اتصالات النواب، أنه تلقى منذ عام 2016 العديد من طلبات الإحاطة وشكاوى من النواب عن ضعف الشبكة الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت، مؤكدًا على وجود تعاون مثمر بين اللجنة والقطاع؛ لحل المشكلة.



وأشار إلى عقد لقاء موسع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة المحلية لمواجهة الأزمة، وتسريع إصدار التراخيص لعمل الشبكات.



وثمن رئيس اتصالات النواب، جهود الدولة مؤخرًا بالبنية التحتية، مشيدًا بمبادرة حياة كريمة التي تحل أزمات كبيرة في القرى وتوفر لها كل الخدمات من صرف صحي ومياه وخدمات وطرق.



وبحثت لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وعدد من الطلبات الأخرى.