تكساس: عودة الديمقراطيين بعد انسحاب عطّل خطط الجمهوريين لرسم الدوائر

أعلن المشرعون الديمقراطيون في ولاية تكساس الأمريكية إنهاء انسحابهم لمدة أسبوعين؛ مما أدى إلى تعطيل جهود الجمهوريين لإقرار خريطة جديدة للدوائر الانتخابية.

وصرح زعماء الحزب الديموقراطي في تكساس بأنه سوف يعودون للمشاركة في دورة تشريعية خاصة ثانية، بعد مضي زعماء الديمقراطيين بولاية كاليفورنيا قدما في تنفيذ خطط لرسم الدوائر الانتخابية الخاصة بهم لتحييد المكاسب التي حققها الجمهوريون في ولاية تكساس.

وتشهد أكبر ولايتان من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة صراعا من أجل إعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في عام 2026.