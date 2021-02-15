قال المنتج أحمد محمد ثروت، إن المسألة في طرح الأغاني تتمثل في ما يطلبه الجمهور وليس ما يرغب فيه، مشيرًا إلى الفرق الكبير بين الرغبة والاحتياج.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أنه لا يوجد احتياج إلى نوع معين من الموسيقى في السوق، متابعًا: «الشعب المصري يتذوق أي شيء».

وذكر أن ما يقدم الأغاني يجب أن يقدم أشياء مختارة جيدًا، لافتًا إلى أن أغنية «يا مستعجل فراقي» تخدم حالة الشخص في أي فئة عمرية.

وأرجع نجاح الأغنية إلى موهبة والده وإمكانيات الأغنية معًا، معقبًا: «تجربة تزودتي في شغلي وحياتي وبشكر والدي عليها هو وكل العاملين عليها».

وحل الفنان محمد ثروت ونجله أحمد، ضيفان على برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، عبر فضائية «CBC»، من مساء اليوم الأحد، وذلك احتفالًا بعيد الحب، ونجاح كليب أغنية الفنان محمد ثروت الجديدة «يا مستعجل فراقي»، وتصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق الفنان محمد ثروت، أغنيته الجديدة «يا مستعجل فراقي» يوم الجمعة الماضية، بالتزامن مع عيد الحب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم.