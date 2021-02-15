وزير التعليم: شرح وافي لنظام الدبلومة الأمريكية خلال 10 أيام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستصدر تعليمات بشأن نسبة الأسئلة من محتوى الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنها ستعلن بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، شرحًا وافيًا لنظام الدبلومة الأمريكية، خلال عشرة أيام، مناشدًا أولياء الأمور الهدوء تمامًا.

ولفت إلى أن الشرح سيجيب على الأسئلة كافة التي يطرحها أولياء الأمور حول اعتماد الامتحان المصري الـEST ومصير من حجزوا بامتحانات الـSAT والـACT، مؤكدًا أن الامتحان المصري نقلة إلى نظام أفضل.

ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن الدبلومة الأمريكية تضم نماذج مضيئة جدًا وأخرى مظلمة جدًا، قائلًا إن بعض الفئات تجتهد وتذاكر وتظلم؛ بسبب حصول طلاب آخرين على نتائج بطرق أخرى.

وأكد على إشراف جهات دولية على امتحان الـEST، والذي يتسم بكونه أكثر دقة وإحكام السيطرة عليه، موضحًا أن الوزارة تشترط التحاق الطالب به لدخول الجامعات المصرية.