ردت رغد صدام حسين، ابنه الرئيس العراقي الأسبق، على سؤال حول إجبارها على لعب دور سياسي من قبل، قائلة إنها شعرت في البداية أنها أُجبرت.

وأوضحت، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن «الإنسان تختلط أفكاره بعض الشيء عندما يمر بمرحلة صعبة خارج الأطر الحياتية الطبيعية».

وأضافت حسين، أنها كانت مجبرة حتى بداية الاحتلال، مضيفة أنها أصبحت صاحبة قرار في هذا الشأن عند اعتقال والدها.

وعن إمكانية لعبها دور سياسي أكبر من الدفاع عن والدها صدام حسين، افادت بأن كل الخيارات والاحتمالات واردة ومطروحة على الساحة.