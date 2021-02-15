محمد ثروت: ابني سبب نجاح أغنية «يا مستعجل فراقي»

أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بنجاح أغنية «يا مستعجل فراقي»، التي طرحت مؤخرًا بعد غيابه عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

وقال، في لقاء ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، إن الناس هم من صنعوا هذا النجاح، متوجها بالشكر لكل الناس الذين أحبوا الأغنية واستمعوا إليها.

وأضاف: «بنزل العمل وأقول يارب، واللي بينصر ويخلي العمل ناجح هو الناس»، مضيفًا أن ابنه أحمد سبب في نجاح الأغنية.

وأطلق الفنان محمد ثروت، أغنيته الجديدة «يا مستعجل فراقي» يوم الجمعة الماضية، بالتزامن مع عيد الحب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم.