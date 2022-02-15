بوتين خلال لقائه مع شولتس: اتفقنا على بحث إمكانية حل مشكلة دويتشه فيله

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده لإجراء محادثات حول مسألة حظر بث محطة "دويتشه فيله" الألمانية في الأراضي الروسية.

وفي مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال بوتين في الكرملين اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع شولتس "على أن نفكر في كيفية حل المشكلة"، مشيرا إلى أنه لا يرغب في ذكر تفاصيل حتى لا يزيد من تعقيد الموقف.

وكان قد تم إغلاق مكتب دويتشه فيله في موسكو قبل أسبوعين، بعد أن كانت روسيا أصدرت أمرا بحظر بث المحطة الألمانية في الأراضي الروسية، وألزمت موظفي المحطة بتسليم تصاريح اعتمادهم.

وجاءت الخطوة الروسية كرد فعل على قرار أصدرته الجهات المنظمة للإعلام في ألمانيا في منتصف ديسمبر الماضي بحظر بث قناة "آر تي دي إي" الناطقة بالألمانية والمملوكة لمحطة "آر تي" الروسية الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن مراسلة ومصورا تابعين لمحطة "دويتشه فيله" رافقا شولتس في زيارته لموسكو.