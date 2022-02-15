جبالي يحضر جانبا من الجلسة العامة لمجلس النواب البحريني

في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، توجه المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق اليوم الثلاثاء إلى مقر مجلس النواب البحرينى لحضور جانب من الجلسة العامة للمجلس.

ورحبت رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبدالله زينل، خلال الجلسة العامة فيها بالوفد البرلماني المصرى برئاسة جبالي ، معربة عن بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة التي تأتى تعزيزاً للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيدة، وتفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين مجلسي النواب المصري والبحريني للإطلاع على إنجازات المسيرة التنمية الشاملة للبلدين الشقيقين، مشيدة بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة .