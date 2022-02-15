 الدفاع الروسية تنشر لقطات لعودة دبابات ومعدات عسكرية بعد انتهاء التدريبات مع بيلاروس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية تنشر لقطات لعودة دبابات ومعدات عسكرية بعد انتهاء التدريبات مع بيلاروس

قوات روسية عائدة بعد انتهاء التدريبات
قوات روسية عائدة بعد انتهاء التدريبات
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 1:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 1:09 م

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحميل معدات عسكرية على منصات السكك الحديدية لتأكيد عودتها بعد انتهاء تدريبات واسعة النطاق مع جمهورية بيلاروسيا.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية نشرت لقطات لعودة دبابات روسية بعد انتهاء التدريبات، ما يؤشر على بدء عودة قواتها إلى قواعدها في المنطقتين الجنوبية والغربية مع انتهاء التدريبات.

وتُظهر عدد من مقاطع الفيديو لقطات اقتراب قافلة دبابات ومركبات عسكرية من منصات السكك الحديدية وعملية تحميلها عليها.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قال للصحفيين في وقت سابق اليوم، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا في إعادة قواتهما إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء التدريبات العسكرية، التي جرت في الأراضي البيلاروسية.

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