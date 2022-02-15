قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اهتمام الدولة كبير وواضح بزيادة المساحة المنتجة، لافتًا إلى توسعات الدولة الكبيرة في مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والنباتي.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الجهود المبذولة في القطاع الحيواني تشمل مشروع «البتلو» لزيادة أعداد رؤوس الماشية، ومساعدة صغار المربين على شرائها وتغذيتها، موضحًا أن المشروع يتيح إنتاجية قدرها 8 أضعاف بعد التسمين.

وأشار إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني؛ لتوفير سلالات عالية الإنتاجية لصغار المربين، مشيدًا بوضع خطة طموحة لتطوير المجازر التابعة للدولة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومراكز تجميع الألبان.

وأوضح متحدث الزراعة، أن تطوير مراكز تجميع الألبان يشمل تطبيق أعلى معايير الجودة، متابعًا: «التطوير يتيح للمربي بيع منتجات رؤوس الماشية من اللحوم والألبان بسهولة لضمان دخل مناسب للمزارع والمربي المصري».

وذكر أن الوزارة توفر الحماية للرؤوس من خلال مشروع التأمين على الماشية، الأمر الذي يساهم في حصول الرؤوس على التحصين واللقاحات المناسبة وتحقيق المتابعة الدورية من الطب البيطري، مؤكدًا أن تكثيف الحملات لتحصين رؤوس الماشية يزيد من مناعة الحيوان.