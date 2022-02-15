الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بالاتحاد الأوروبي تعود لمستوياتها قبل الجائحة

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن كمية انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الناجمة عن النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثالث من العام الماضي.

وتسببت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في انبعاث 881 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، ونتجت تلك الانبعاثات من العديد من المصادر مثل التصنيع وإمدادات الطاقة والمنازل، حسبما قال مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) في بيان صحفي.

ووفقا ليوروستات، يستخدم مصطلح مكافئات ثاني أكسيد الكربون للإشارة بشكل إجمالي إلى العديد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومن بينها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين والغازات المفلورة.

وأضاف يوروستات أنه في الربع الثالث من عام 2019، قبل أن يتسبب فيروس كورونا في عمليات إغلاق ووقف لعمل المتاجر والمصانع والشركات في مختلف أنحاء العالم، كان هناك 891 مليون طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.