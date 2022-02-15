البرلمان الروسي يطلب من بوتين الاعتراف بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين

دعا برلمانيون روس الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى الاعتراف بأن المنطقتين الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا، لوهانسك ودونيتسك، "جمهوريتان شعبيتان".

وفي حال وافق بوتين على القرار، فمن الضروري أن يتم منح اعتراف دبلوماسي بالمنطقتين اللتين يقاتل فيهما انفصاليون تدعمهم روسيا، قوات الحكومة الأوكرانية منذ عام 2014.

ومن شأن مثل هذه الخطوة تصعيد التوترات بين البلدين بصورة كبيرة في وقت يخشى فيه العالم بسبب مخاوف من أن تغزو روسيا جارتها.

وصوت مجلس النواب الروسي (دوما) بأغلبية ساحقة اليوم الثلاثاء، لصالح إرسال الوثيقة إلى الرئيس. وقال رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن الاقتراح سيكون على مكتب بوتين على الفور.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم على البحر الأسود في عام 2014، ودعمت بعد ذلك أيضا الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.