دونيتسك: القوات الروسية تعمل على تطويق مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية تشن هجوما لقطع أخر طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الأوكرانية.



وأشار بوشيلين -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)- إلى أن القوات الروسية تخوض معارك لبسط السيطرة على بلدة باراسكوفييفكا الواقعة في الضواحي الشمالية لأرتيوموفسك.



وأكد أن السيطرة على مدينة أرتيوموفسك سيقطع أخر طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية في المدينة ما يمكن من إحكام تطويقها.



وأعلنت مجموعة فاجنر الروسية في وقت سابق، السيطرة على مواقع استراتيجية في أرتيوموفسك كانت القوات الأوكرانية تتحصن بها وأسر عدد من المرتزقة الأجانب.



وعلى صعيد متصل، كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء عن تحضير نظام كييف وبدعم غربي، لاستفزاز إعلامي واسع النطاق بهدف اتهام روسيا بانتهاك السلام النووي في محطة تشيرنوبل النووية.



وأكدت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن الاستفزاز الأوكراني يهدف لممارسة ضغط سياسي على الدول، التي لا تدعم العقوبات ضد روسيا من أجل ضمان تأييدها لصيغة السلام الأوكرانية في الأمم المتحدة.



وأضافت الوزارة أنها رصدت تحركا من قبل خبراء الأمن الإشعاعي من النرويج في مقاطعة كييف، يقومون بمسح بعض المناطق، والتحضير لتلك الاستفزازات، على أن تقوم سلطات كييف لاحقا بتقديمها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم واشنطن.



وكانت لجنة التحقيقات الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستباشر التحقيق في الاتهامات لروسيا بانتهاك اتفاقية الأمن النووي خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن مقاتلات "سو-30 أس أم" وسو-35 أس" الروسية نفذت طلعات قتالية لتوجيه ضربات جوية على منشآت القوات المسلحة الأوكرانية.



وذكرت الوزارة أن المقاتلات الروسية دمرت في إحدى طلعاتها طائرة تابعة للقوات الأوكرانية، ونشرت الوزارة لقطات لعمل المقاتلات وهى تقوم بتغطية عمل القاذفات والمروحيات خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.