وزيرة الهجرة تشيد بالجهود المبذولة في مستشفى أسوان الجامعي

استهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارتها لمحافظة أسوان اليوم الأربعاء، بزيارة مستشفيات جامعة أسوان؛ لتفقد توسعات مبادرة "قدم صحيح"، التي أطلقتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت.

تأتي المبادرة في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة؛ بهدف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري غير القادرين حماية لهم من البتر؛ تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجتمع المدني والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

رافق وزيرة الهجرة في زيارتها لجامعة أسوان، السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وسارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، والدكتور محمد إسماعيل الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت.

وكان في استقبال الوزيرة ورافقتها الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.

وتضمنت زيارة الوزيرة ومرافقيها، تفقد غرفة "قدم صحيح" داخل مستشفيات جامعة أسوان والاستماع إلى طبيعة الخدمة التي تقدمها الغرفة للمرضى، وإهداء عدد من المرضى حقائب الأدوية الشهرية بالمجان تماما.

وخلال تفقدها لتوسعات مبادرة قدم صحيح، ثمنت الوزيرة التعاون المثمر بين مؤسسة المجتمع المدني، والمكتب الكويتي للأعمال الخيرية، وجمعية النجاة الكويتية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومحافظة أسوان؛ لمحاربة أعراض وتبعات واحد من أكثر الأمراض شيوعا بين أهلينا وهو مرض السكر وبخاصة القدم السكري، من أجل حماية المرضى من الوصول لمرحلة البتر وحفاظا على حياتهم.

وأشادت وزيرة الهجرة، بالجهود التي تُبذل في مستشفى أسوان الجامعي، مشيرة إلى أنها ناقشت مع إدارة المستشفى كل الاستعدادات لدعم الجهود الطبية بتنظيم زيارات لخبراء من الأطباء بالخارج بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

فيما أشاد السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، بجودة الخدمة التي تقدمها مبادرة "قدم صحيح"، مؤكدًا على تقديره وامتنانه بالتعاون المثمر بين المؤسسات الأهلية التنموية في الكويت ومصر.

فيما ثمنت سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، الجهود الكبيرة التي تقدمها مبادرة قدم صحيح، التي تستهدف الفحص والكشف عن مرضى القدم السكري غير القادرين.

من جانبه، قال الدكتور محمد إسماعيل الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، إن مبادرة قدم صحيح من المبادرات المهمة في العمل التنموي ولا سيما أنها تخدم مرضى القدم السكري وهم بأعداد ليست بالقليلة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها المؤسسة وامتداد أنشطتها الخيرية لنواحي متعددة ساهمت بشكل في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضح هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن غرفة قدم صحيح بمستشفيات جامعة أسوان واحدة من أهم غرف المبادرة على مستوى الجمهورية، وقد قدمت خدماتها منذ انطلاق عملها قبل عام من الآن لـ500 مريض بمتوسط تردد شهري لكل مريض 3 شهور بمعدل إجمالي تسليم 1500 شنطة علاجية تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 آلاف جنيه، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ5 ملايين جنيه، وأن التوسعات سوف تشهد مضاعفة المبلغ المرصود سنويا لتقديم الخدمة لضعف العدد الحالي من المرضى حماية لهم من البتر.

وأشار عبدالفتاح، إلى أنه ونظرا لزيادة إقبال أهالينا محافظة أسوان من مرضى القدم السكرى على الاستفادة من خدمات مبادرة قدم صحيح لحمايتهم من البتر، وفي إطار التوسع في تقديم خدمات طبية ذات جودة تم مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرة قدم صحيح داخل غرفة المبادرة بمستشفيات جامعة أسوان، وأن المبادرة تستهدف دعم مرضى القدم السكري غير القادرين في حمايتهم من بتر القدم من خلال التعاون مع أساتذة الأوعية الدموية في 20 جامعة مصرية، وتخصيص غرفة للمبادرة في كل مستشفى جامعي داخل هذه الجامعات على مستوى الجمهورية.