لاعب سموحة يقود قائمة منتخب بنين في أمم إفريقيا للشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بنين للشباب، القائمة التي ستخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

ويتواجد في قائمة المنتخب البنيني، دوكو دودو لاعب خط وسط فريق سموحة، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب مع الفريق السكندري هذا الموسم.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر بنين خلال الأسبوع الجاري، عقب وصول المنتخب إلى مدينة الإسكندرية، لإقامة المعسكر في أحد فنادق برج العرب.

ويتواجد منتخب بنين في المجموعة الثالثة التي تضم كل من، تونس، زامبيا، وجامبيا، حيث تخوض تلك المنتخبات مبارياتها على ستاد الإسكندرية.