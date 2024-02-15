انطلاق أعمال الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدقيقة حداد على شهداء غزة

انطلقت منذ قليل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الأردن، ويمثله وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خلفا لليمن والذي مثله سالم سلمان نائب وزير التجارة والصناعة، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

واستهل المجلس أعماله بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة.

ويناقش المجلس عددا من البنود ومشروعات القرارات المرفوعة من لجان المجلس الاقتصادية والاجتماعية واجتماع كبار المسئولين الذي أنهى اجتماعه أمس الأربعاء بالجامعة العربية.

وتتصدر أعمال المجلس الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول نشاط المجلس بين الدورتين، وكذلك إعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي المقرر رفعهما أمام القمة العربية المقبلة في البحرين والمقررة في مايو المقبل.