العراق يؤكد مجددا انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي على أراضيه

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، موقف بلاده من انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي في العراق في ظل تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأكد السوداني، خلال جولة مباحثات ثنائية عقدها اليوم، في هولندا مع نظيره مارك روته، على تقدير العراق لدور هولندا المساند للعراق ضمن قوات التحالف الدولي إبّان الحرب على تنظيم داعش، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا السوداني إلى ضرورة "الانتقال إلى العلاقات الثنائية لاستدامة التعاون وجهود الاستقرار في العراق والمنطقة".

كما دعا إلى أهمية العمل الدولي من أجل وقف العدوان على غزّة، وضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحقه الآن، وعلى أرضه التاريخية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الهولندي رغبة بلاده في ترسيخ الشراكة مع العراق، وتحوّل علاقات التعاون من الجانب الأمني إلى الجانب الاقتصادي وباقي المجالات التنموية.

وثمّن موقف الحكومة العراقية في الترحيب بالشركات الهولندية للعمل في العراق، وفتح أبواب الإسهام في تشييد البنى التحتية وخطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية الكبرى.

وشهدت المباحثات، بحسب البيان، الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل بين العراق وهولندا، تتفرع منه لجان تختص بمختلف المجالات، أبرزها لجنة التعاون في مجال الزراعة وتطويرها، وتقنيات المياه والرّي، بما يلبي متطلبات العراق الذي يواجه شحا في المياه، وبما يتفق وإجراءات الحكومة التي اتخذتها في هذا الصدد، وفي ضوء الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركات الهولندية في هذا الميدان.