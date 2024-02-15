تايوان تدافع عن تصرفات أفراد خفر السواحل بعد وفاة صيادين صينيين

دافعت الحكومة التايوانية، اليوم الخميس، عن تصرفات أفراد خفر السواحل، عقب وفاة صيادين صينيين اثنين في حادث بقارب سريع بالقرب من جزر كينمين.



وكان قارب سريع صيني قد دخل أمس الأربعاء المياه التايوانية بصورة غير قانونية، وانقلب بالقرب من جزر كينمين التي تسيطر عليها تايوان أثناء مطاردة أفراد قوات خفر السواحل له.



وقال مجلس إدارة شؤون البر الرئيسي في تايوان، المسؤول عن العلاقات مع الصين، اليوم الخميس إن أفراد خفر السواحل قاموا بتأدية مهامهم بصورة قانونية، وأفعالهم لم تكن غير مناسبة.



وأضاف المكتب في بيان يستند على التحقيقات الأولية" خلال العملية، انقلب القارب الصيني بسبب رفضه للخضوع للتفتيش".



وأوضح المجلس أن أربعة صينيين سقطوا في المياه، وقام أفراد خفر السواحل التايوانيين بإنقاذ اثنين، وتوفيا لاحقا في المستشفى.



وأدان مكتب الشؤون التايوانية الصيني أمس الأربعاء الحادث بشدة، وطالب بإجراء تحقيق وتقديم المساعدة لأسر الضحايا.



وقال وزير مجلس إدارة شؤون البر الرئيسي في تايوان تشو تاي سان للصحفيين اليوم الخميس إنه سوف يتم إطلاع الصين قريبا على نتائج التحقيق.



وقال المجلس إنه على مدار أعوام، دخل صينيون إلى المياه التايوانية، وارتكبوا أعمالا غير قانونية تتضمن تفجير السمك وتسميمه وضخ الرمل.



وقال المجلس "نأسف بشدة لرفض الصينيين أفراد طاقم القارب التعاون مع عمل أفراد خفر السواحل"، مطالبا السلطات الصينية بالعمل لمنع مواطنيها من القيام بمثل هذه الأعمال.