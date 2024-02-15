أمين عمر: أشعر بالحزن من استخدام تقنية الفيديو

تحدث الحكم الدولي أمين عمر عن النجاح الباهر الذي قدمه خلال إدارته مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأدار أمين عمر المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، كما تحدث عن لقطة بيرسي تاو الشهيرة خلال مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بالدور نصف النهائي من الكان بعد قيامه بإلغاء هدفًا للنسور واحتساب ركلة جزاء لصالح نجم الأهلي في لعبة واحدة.

وقال أمين عمر في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس):" لم نكن نعلم قبل سفرنا إلى كوت ديفوار اختيار طاقم التحكيم المصري لإدارة المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا، المسؤولون في لجنة الحكام شعروا بأن هناك انسجام وتناغم لذا تم إسناد مباراة الافتتاح لنا".

أضاف:" لقطة إلغاء هدف أوسيمين واحتساب ركلة جزاء لبيرسي تاو؟ كانت لعبة صعبة للغاية لأننا لم نشك أبدًا في صحة هدف أوسيمين ولكنني فوجئت باستدعائي لمراجعة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو".

أكمل:" لم أشعر بالتوتر خاصة وأن الفارق بين المخالفة والهدف 15 ثانية فقط، أحاول دائما أن يكون تركيزي على مدار الـ90 دقيقة".

واصل:" لا أرى عيبًا في اللجوء إلى تقنية الفيديو لأنها أصبحت جزءًا من كرة القدم ولكنني أشعر بالحزن عند استخدامها".

أتم:" تلقينا اتصالا هاتفيا من محمد صلاح أبلغنا أنه فخور بما نقدمه في البطولة وسعادته بأدائنا ومساندته ودعمه لنا كانت مكالمة أكثر من رائعة".