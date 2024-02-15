نتائج أولية: فوز برابوو سوبيانتو في انتخابات الرئاسة بإندونيسيا

فاز برابوو سوبيانتو، الجنرال السابق وزير الدفاع الحالي، في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية بفارق كبير، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية الأولية اليوم الخميس.

وحصل برابوو على 56% من الأصوات، بناء على 40% من الأصوات التي تم فرزها بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت أمس الأربعاء، وفقا للجنة الانتخابات العامة.

وحال حصوله على أكثر من 50% من الأصوات، سيفوز برابوو بمنصب الرئاسة دون الحاجة إلى الذهاب إلى جولة إعادة.

وجاء أقرب منافسي برابوو، أنيس باسويدان، الحاكم السابق لجاكرتا وزير التعليم السابق، في المركز الثاني بنسبة 25%. وجاء جانجار برانوو، الحاكم السابق لإقليم جاوة الوسطى، في المرتبة الثالثة بنسبة 19%.

وأعلن برابوو /72 عاما/ الصهر السابق للديكتاتور الراحل سوهارتو، فوزه مساء الأربعاء، بعد أن أظهر فرز سريع غير رسمي أجراه العديد من منظمي استطلاعات الرأي ذوي السمعة الطيبة أنه يتقدم بفارق كبير.

وأثبتت عمليات الفرز السريع، التي تستند إلى عينات من مراكز الاقتراع، دقتها في الانتخابات السابقة.