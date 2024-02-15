رئيس البرازيل يطالب بإجبار إسرائيل على احترام قرارات الأمم المتحدة

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، إلى إجبار إسرائيل على احترام قرارات الأمم المتحدة، مشددا على أن بلاده سوف تستمر في الدفاع عن الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.



وأضاف دا سيلفا - خلال كلمته أمام المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط- أن "البرازيل فخورة بالعلاقات التاريخية مع العالم العربي، مشيرا إلى أن البرازيل يعد أول بلد يحظى بصفة عضو مراقب في الجامعة العربية.



كما أعرب عن فخره بإعتباره أول رئيس يجلس على منصة الجامعة العربية في عام 2003 ، مشيدا بدور الجامعة العربية الدائم لتحقيق الاستقرار مما يجعل من صوتها مهم فيما يخص جميع قضايا العالم.



* تعزيز العلاقات مع الدول العربية



وأعرب الرئيس البرازيلي خلال زيارته للجامعة العربية عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية، في ضوء التطلعات والتحديات المشتركة بين الجانبين.



وتابع :"أعود بعد 20 عاما في زيارة جديدة للقاهرة تضاف للزيارات الأخرى التي شملت قطر والسعودية، وذلك في ظل مساعي البرازيل لاسترجاع الحوار مع المنطقة العربية".



واشار إلى حرص البرازيل على استغلال علاقاتها الثنائية مع 18 دولة عربية في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعاون من أجل التنمية، كما أشار في السياق ذاته لحجم التبادل التجاري الذي ارتفع إلى 27 مليار دولار بعدما كان في 2003 يقدر بـ 5.4 مليار دولار، وهو ما يمثل مصدر تفاؤل، في ظل البرازيل الحالية التي تولي الأولية للادماج الاجتماعي والقضاء على الجوع و الفقر".



* جعل بريكس فوة اقتصادية كبيرة



كما أوضح أن البرازيل تعول على مشاركات الدول العربية في مؤتمر "Cop 30" في 2025، وأشار إلى انضمام ثلاث دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات إلى تكتل البريكس، مؤكدا على مساعي البرازيل المستمرة لجعل البريكس قوة اقتصادية كبيرة.



واضاف: "أزور مصر اليوم في وضع حزين في قطاع غزة، منددا بالعدوان الإسرائيلي الذي لا مبرر له، وغير المقبول، هذا بالاضافة لخطورة الوضع في الضفة الغربية.



كما أكد أن حكومته سوف تقوم بمساعدة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددا على أن الأولوية اليوم أن "نتوصل لوقف إطلاق النار بدون شروط وأيضا تحرير الرهائن في غزة".



وأشار إلى أن تأثيرات هذه الأوضاع سوف تؤدي لسيناريوهات مرعبة، مشددا على أن الحل هو تطبيق حل الدولتين، منددا بأعمال إسرائيل في رفح جنوب قطاع غزة، التي تمثل كارثة جديدة تعكس انه أصبح من الملح ان نقف جميعا لتحقيق السلام في غزة والضفة.



* الدفاع عن الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة



وأكد أن البرازيل سوف تستمر في الدفاع عن الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.



كما ثمن دور الجامعة العربية ، التي تمارس نفوذها و تحرص على بناء الحوار لإعادة الحوكمة العالمية، مؤكدا انه من غير المقبول ان تتحكم في العالم أقلية من الدول، داعيا لضرورة إلغاء حق الفيتو، لتحقيق السلام، قائلا: "علينا أن نجبر إسرائيل على احترام قرارات الأمم المتحدة".