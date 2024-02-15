يتوقع محللون زيادة صادرات النفط الروسية في المستقبل القريب مع تراجع معدلات تشغيل مصافي التكرير الروسية بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على المنشآت الروسية، ودخول موسم الصيانة الدورية في فصل الربيع.

وقال فيكتور كاتونا المحلل الاقتصادي في شركة كبلر للاستشارات، إنه وفقا للمعتاد فإن مصافي التكرير الروسية ستعمل الآن بمعدل 5.75 مليون برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه وفقا للبيانات المتاحة كان معدل التشغيل للمصافي خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي 5.26 مليون برميل يوميا.

وقال كاتونا "تقليديا يجب أن نكون في موسم تكوين المخزونات"، لكن انخفاض معدل تشغيل المصافي عن المعدلات الموسمية المعتادة جاء نتيجة الرفع الجزئي للحظر الذي فرضته روسيا على صادرات الوقود للمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلية، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية.

وأشارت بلومبرج إلى تلاشي تأثير الهجمات بنسبة كبيرة مع عودة أغلب المصافي التي تعرضت لهجمات إلى العمل، حيث لم تتبق سوى مصفاة واحدة وهي توابسي التابعة لشركة روسنفط التي لم تعد للعمل بالكامل منذ تعرضها للقصف.