سفير تركيا بالقاهرة: الرئيسان السيسي وأردوغان وقرينتاهما أدوا الصلاة والدعاء سويا في مسجد الإمام الشافعي

قال السفير التركي في مصر صالح موتلو شين، إن زيارة رئيس بلاده رجب طيب أردوغان لمصر هي زيارة تاريخية وتحمل أهمية كبيرة في الفترة الحالية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنّه بعد انتهاء البرنامج الرسمي، توجه الرئيسان عبدالفتاح السيسي وأردوغان وقرينتيهما إلى مسجد الإمام الشافعي، وأدّوا الصلاة والدعاء سويًّا.

وأوضح أن هذا الأمر يعطي دلالة عميقة للعلاقات بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن البلدين وقعا بعض اتفاقيات التعاون تحمل عمقًا كبيرًا.

وأشار إلى أن مباحثات الزعيمين تناولت بشكل أساسي الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أن البلدين يشعران بحجم كبير من الألم جراء ما يعانيه أهالي غزة.

ولفت إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وتكثيف جهود دعم أهالي غزة.

والتقى الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، الرئيس التركي في قصر الاتحادية، ووقع الزعيمان على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

ومساء، اصطحب الرئيس السيسي نظيره التركي، في زيارة إلى مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة.

وأبدى أردوغان، سعادته بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكداً اعتزازه البالغ بحضارة الشعب المصري العريقة.