ترجمة شيقة من أحمد إبراهيم لكتاب أسطورة السينما الهندية

قدم أحمد أبراهيم المسئول الإعلامي بسفارة الهند بالقاهرة ترجمة قيمة عن كتاب "أميتاب باتشان" الأسطورة"، الصادر عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والذي جرى طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب مؤخرا.

يمتاز المؤلف بترجمة رصينة، راعت الحفاظ على جماليات وروح العمل الأصلي الصادر عن "بهوانا سومايا" مع السعي لإضافة لمسة من الإبداع كمترجم، وهو المزيج الذي جذب القارئ إلى عمل يتناول حياة ومسيرة النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان.

كما امتازت ترجمة أحمد إبراهيم بقدرة على استخدام تعبيرات لغوية ناجحة في إيصال الأفكار والرسائل التي أحاطت بحياة أحد أبرز نجوم السينما الهندية وأكثرهم شهرة، وذلك اعتمادا على حصيلة لغوية كبيرة في اللغة المستهدفة مكنت أحمد إبراهيم المسئول الصحفي والإعلامي لسفارة الهند بالقاهرة، من إيجاد أكثر من لفظ للتعبير عن معنى الكتاب الأصلي بدقة متناهية.

أتاحت الترجمة الخاصة بالكتاب الاستمتاع بمزيد من المعلومات والحكايات حول حياة ومسيرة أميتاب باتشان الاستثنائية، ما يعكس دراية كبيرة بالثقافة الخاصة باللغة الأصلية واللغة المستهدفة على حدٍ سواء بالنسبة لأحمد إبراهيم.

يشار إلى أن النجم الهندي أميتاب باتشان" وُلِدَ فى 11 أكتوبر 1942 فى مدينة الله أباد شمال الهند. بعد مسيرة حافلة امتدت لمدة 45 عامًا، واستطاع باتشان أن يصبح رمزًا للسينما الهندية وأحد أعمدتها الأساسية. وقدّم باتشان أدوارًا متعددة كممثل، ومغنٍ، ومنتج ومقدم برامج، وحقق شهرة كبيرة بدءًا من سبعينيات القرن الماضى، خاصةً من خلال أدواره المميزة كرجل غاضب.

الكتاب، الذى يحمل توقيع المؤلفة الهندية بهوانا سومايا وأحمد إبراهيم، يقدّم نظرة شاملة عن حياة أميتاب باتشان وأهم الأحداث والتفاصيل فى سيرته الذاتية. ويشمل الكتاب أيضًا قسمًا بعنوان «ملف القاهرة»، يسلّط الضوء على عشق باتشان لمصر وارتباطه الوثيق بشعبها من خلال زياراته المتكررة للبلاد. يتضمن هذا الجزء آراء نجوم السينما المصرية والنقاد السينمائيين، مما يجعله جزءًا لا يُغفَل عند قراءة الكتاب.